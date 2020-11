Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) opnieuw aan het werk na coronabesmetting: “De voorbije weken zijn zwaar geweest”

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) is maandag opnieuw aan het werk gegaan, nadat ze wegens een coronabesmetting enkele weken buiten strijd is geweest. Dat schrijft ze op Twitter.

Op 17 oktober liet Wilmès weten dat haar coronatest een positief resultaat had opgeleverd. Aangezien ze buitenshuis de nodige voorzorgsmaatregelen in acht had genomen, liep ze die besmetting wellicht in familiekring op, zei ze. Enkele dagen later moest Wilmès in het ziekenhuis op intensieve zorgen opgenomen worden met Covid-19. Na een kleine week mocht ze de IC-afdeling alweer verlaten, even later werd ze ook uit het ziekenhuis ontslagen om thuis te herstellen.

Nu is Wilmès dus opnieuw aan het werk gegaan. “De voorbije weken zijn zwaar geweest, al heb ik altijd kunnen rekenen op uw steun en sympathie - bedankt daarvoor!”, schrijft ze. “Ik laat deze beproeving nu achter mij en ga me focussen op de uitdagingen die voor ons liggen.”

Tijdens haar afwezig werd de voormalige premier in de regering vervangen door haar partijgenoot en minister van Landbouw en Zelfstandigen David Clarinval.