Gault&Millau stelt nieuwe gids voor: bekijk hier wat de beste restaurants in jouw buurt zijn

De culinaire gids Gault&Millau heeft maandag zijn nieuwe gids voorgesteld, met daarin de beste adressen van ons land. “We hebben even getwijfeld of we in deze tijden wel een gids moesten uitbrengen”, klinkt het. “Maar uiteindelijk doet het voor chefs toch deugd om hun werk nu bekroond te zien.” Kijk hier waar je in jouw buurt het lekkerst kan eten.

In normale tijden stelt Gault&Millau de gids voor in het bijzijn van de beste chefs van ons land en volgt er een groot feest. Niets van dat deze keer. Vanuit een lege zaal in Brussels Expo werd het event gestreamd naar de chefs die thuis of in hun keuken alles volgden.

Wat wel niet afweek van het klassieke: de top van ons culinaire landschap. Hof van Cleve van Peter Goossens behaalde opnieuw 19,5 op 20, net zoals het Brusselse Bon-Bon. Net daaronder staan nog steeds L’air du Temps (19) in Liernu en Comme Chez Soi (18,5).

Opmerkelijk is ook wel de hoogste nieuwkomer: Le Pristine van Sergio Herman kreeg onmiddellijk al 16 op 20. “Het is uitzonderlijk dat een nieuwe zaak direct zo hoog scoort”, zegt Marc Declerck, CEO van Gault&Millau. “Maar Sergio Herman is dan ook niet van de minste.”

Hier in Vlaanderen kreeg Nuance in Duffel van chef Thierry Theys nog een half puntje bij, die is nu goed voor 18 op 20. La Table de Maxime in Paliseul en Cuchara in Lommel van Jan Tournier gingen beide van 16,5 naar 17 en komen zo bij de absolute top te staan.

Verder nog opvallend in Vlaanderen is onder andere de prijs van Beste Jonge Chef voor David Grosdent van L’Envie in Zwevegem, die van Beste Brasserie voor Bar Bulot in Brugge, restaurant Gellius in Knokke-Heist dat Italiaan van het Jaar werd en Marieke Moyaert van Schatteman in Hertsberge die verkozen is tot Gastvrouw van het Jaar. Sommelier van het Jaar werd Tom leven van Hof van Cleve.

Twijfel over gids

In totaal staan er een kleine 1.300 restaurants in de gids, wat ongeveer gelijk is aan het aantal van vorig jaar. “Er zijn natuurlijk restaurants gestopt, soms ook door corona”, zegt Declercq. “Maar langs de andere kant was er ook instroom. Zelfs in deze vreemde tijden konden we toch een honderdtal nieuwkomers opnemen.” Tijdens de eerste lockdown werd er even getwijfeld of er een wel een gids moest komen. “We hebben daarover nagedacht en gesproken met chefs. Bij hen hoorden we dat ze het wel fijn vonden dat er wel degelijk nog aan hen gedacht werd. Die erkenning voor hun werk doet zeker in deze tijden deugd. Gelukkig hadden we voor de eerste lockdown al een deel van het werk kunnen doen, tijdens de zomer hebben onze meer dan dertig inspecteurs dan de turbo aangestoken om nog veel andere restaurants te kunnen bezoeken.”

Hieronder vind je de lijst met alle beste restaurants voor ons land, per provincie en gewest.