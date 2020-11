Voormalig BRT-directeur Jan Ceuleers (85) overleden

Jan Ceuleers is overleden op 85-jarige leeftijd. Dat meldt de openbare omroep. Ceuleers was van 1989 tot 1996 directeur televisie bij de BRT, de voorloper van de VRT.

Ceuleers was doctor in de rechten, en werkte in het begin van zijn carrière als juridisch adviseur. Maar daarna maakte hij een carrièreswitch: van 1965 tot 1980 was hij politiek journalist bij de openbare omroep, eerst bij de radio, daarna ook bij de televisie. Van 1981 tot 1985 was hij kabinetschef van minister van Arbeid en Tewerkstelling Roger De Wulf, maar in 1986 keerde hij terug naar de Reyerslaan, waar hij in 1989 directeur-generaal televisie werd. Die functie oefende hij uit tot hij met pensioen ging in 1996. Na zijn pensionering was hij nog voorzitter van de Regionale Omroep Brabant, en van de Cultuurraad van de provincie Vlaams-Brabant.

Hij was getrouwd met Rachel Frederix, voormalig omroepster bij de openbare omroep en de stem van Musti. Ze hebben samen een dochter, Barbara.