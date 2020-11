Geheime ontmoeting ‘Bibi’ en kroonprins: krijgt Midden-Oosten nieuw gezicht? En is dit een boodschap aan Biden?

Een historisch moment: de premier van Israël heeft in het diepste geheim een ontmoeting gehad met de kroonprins van Saoedi-Arabië. Benjamin Netanyahu en Mohammed bin Salman spraken elkaar zondagavond urenlang op Saoedische bodem in het bijzijn van Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken.

Het voedt de geruchten dat het koninkrijk, in navolging van de Emiraten, Bahrein en Soedan, de betrekkingen met de Joodse staat wil normaliseren. Tekenend is dat de ontmoeting plaatsvond in Neom, de Saoedische ...