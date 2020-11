Hersenschade bij voetballers beroert opnieuw de gemoederen in Engeland maar “het zijn de risico’s van het vak”

Voetbalgrootheden David Beckham, Wayne Rooney en ook Frank Lampard en Jürgen Klopp. Allemaal pleiten ze voor beter onderzoek naar het effect van voetbal op de hersenen. Voorlopig is het verband tussen hersenschade en koppen in het voetbal nog niet goed genoeg wetenschappelijk onderbouwd. “Maar zelfs als dat bewijs er komt, is er eigenlijk geen oplossing voor het probleem”, reageert sportarts Chris Goossens.