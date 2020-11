Waasmunster -

De jogger die vorige week het hondje Dribbel doodstak in Waasmunster is opgepakt en weer vrijgelaten. De man van 43 uit Lokeren heeft de feiten bekend. Opvallend: de dader is natuurliefhebber en volgens vrienden en familie een erg rustig type. “Hij is wel bang van honden”, zegt een goede vriend aan TV Oost Nieuws. De jogger is vrij onder voorwaarden.