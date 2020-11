Paus Franciscus blikt in boek terug op drie moeilijke periodes in zijn leven

In een nieuw te verschijnen boek blikt paus Franciscus terug op drie moeilijke periodes van eenzaamheid in zijn leven, als waren het persoonlijke momenten van COVID-19. Het Italiaanse dagblad La Repubblica heeft maandag uittreksels uit “Laat ons dromen: de weg naar een betere toekomst”, geschreven met de Britse journalist Austen Ivereigh, afgedrukt, waarover dan de Vaticaanse nieuwsdienst heeft bericht.

“Ik heb drie ‘Covids’ in mijn eigen leven meegemaakt: mijn ziekte, Duitsland en Cordoba”, aldus de Argentijnse kerkleider.

Zijn eerste corona-achtig moment was toen hij op 21-jarige leeftijd tijdens zijn tweede jaar aan het seminarie van Buenos Aires dodelijk ziek werd en en een bijna-doodervaring had. Tengevolge van een longinfectie werd hem zijn rechter longhelft ontnomen. “Ik kan meevoelen hoe het mensen vergaat, wanneer zij door het coronavirus aan een beademingsapparaat liggen”, schrijft de 83-jarige Franciscus.

In 1986 vertoefde hij in Duitsland, om er zijn Duits bij te spijkeren en materiaal voor een doctoraatsthesis te zoeken. “Daar voelde ik me helemaal niet thuis”, aldus de paus die toen vol heimwee op het kerkhof van Frankfurt naar het opstijgen en landen van vliegtuigen keek. Toen Argentinië van Duitsland het WK voetbal won, voelde de Argentijn de eenzaamheid van een overwinning die men niet kan delen.

De derde periode van eenzaamheid en crisis was toen hij tussen 1990 en 1992 in het Spaanse Cordoba zichzelf in lockdown plaatste. Toch was het een loutering: het bezorgde hem grotere tolerantie, het vermogen tot vergeven, en vooral geduld.