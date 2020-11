Nog steeds “fundamentele verschillen” over handelsakkoord Brexit, zegt onderhandelaar

Er zijn nog steeds “fundamentele” meningsverschillen in de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over een vrijhandelsakkoord. Dat heeft de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier maandag aangegeven.

Na een weekend van discussies op technisch niveau hebben de Europese en Britse teams maandag de gesprekken over een handelsakkoord hervat. De tijd dringt, want eind december verlaat het VK de Europese douane-unie en interne markt en zonder akkoord gelden vanaf 1 januari douanetarieven op de handel over het Kanaal. Bovendien moet een eventueel akkoord ook nog tijdig geratificeerd worden.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei eind vorige week dat er “vooruitgang” is geboekt in de onderhandelingen. Toch blijven er “fundamentele” meningsverschillen bestaan, zo meldde Barnier. De visserij, het gelijke speelveld voor Europese en Britse bedrijven en geschillenbeslechting blijven de voornaamste struikelblokken.

“We blijven hard werken om een akkoord te bereiken”, verzekerde Barnier. Hij moet het overleg met zijn Britse tegenhanger David Frost echter nog minstens enkele dagen digitaal voeren. Als gevolg van een coronabesmetting in het Europese kamp onderhandelingsteam moet de Fransman minstens tot donderdag in quarantaine blijven.