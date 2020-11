Seraing-coach Emilio Ferrera riskeert speeldag schorsing na rode kaart tegen Westerlo

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag een minnelijke schikking van één speeldag schorsing en 500 euro boete overgemaakt aan Seraing-coach Emilio Ferrera, die zondag in Westerlo (1-1) in de tribunes werd gestuurd.

Met nog ruim een kwartier te gaan in de match Westerlo-Seraing kreeg de thuisploeg een penalty na wat duw- en trekwerk in het strafschopgebied. Ferrera was het niet eens met die beslissing en maakte zijn ongenoegen duidelijk kenbaar aan ref Vanbecelaere. De trainer van Seraing werd daarop met een rode kaart naar de tribunes gestuurd.

Ferrera dreigt door de vordering van het Bondsparket ook plaats te moeten nemen in de tribunes voor de thuismatch van komend weekend tegen Union. Als Seraing in het verweer gaat, moeten club en speler dinsdag voor het Disciplinair Comité verschijnen.