Wat als je huwelijk en een levensbelangrijke halve finale pal op dezelfde dag vallen?

Voor veel mensen is hun huwelijk de belangrijkste dag van hun leven. Maar wat als je op dezelfde dag toevallig een levensbelangrijke halve finale moet spelen? Dan ga ik gewoon in mijn trouwkleren naar de wedstrijd, dacht Queensland Lions-keeper Luke Borean.

Luke Borean is de doelman van Queensland Lions FC, dat uitkomt op het tweede niveau in Australië. Zaterdag stond het huwelijk met zijn aanstaande Ellen Hepburg gepland. Maar door de coronacrisis viel de halve finale van de play-offs pal op dezelfde dag.

In plaats van zijn ploegmaats teleur te stellen en vol voor zijn huwelijk te kiezen, besloot Borean gewoon om allebei te doen. Eerst gaf hij Ellen zijn jawoord, om daarna samen met haar, getooid in hun trouwkleren, in een Ferrari naar de wedstrijd tegen Peninsula Power’s te rijden.

Uiteindelijk wonnen de Lions de wedstrijd met 1-4. Volgend weekend kijken ze Brisbane Olympic in de ogen in de finale van de play-offs.