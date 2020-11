Zestien personen gearresteerd bij internationale antidrugsoperatie

De politie- en douanediensten van Nederland, het Groothertogdom Luxemburg, Frankrijk en België hebben van 19 tot 22 november een antidrugsoperatie uitgevoerd. In totaal werden 860 mensen gecontroleerd, van wie 97 personen drugs bij zich bleken te hebben en vijf personen onder invloed waren. De politie heeft 16 mensen gearresteerd en vijf voertuigen in beslag genomen, meldt de federale politie.

Op 19 november heeft de federale wegpolitie van de provincie Luxemburg 3.979 gram cannabis in beslag genomen. De verdachte, die illegaal in België verblijft, beschikte ook over een valse identiteitskaart. Diezelfde dag ontdekte de federale wegpolitie van West-Vlaanderen 20.000 euro in een Frans voertuig.

Op 21 november werden nog eens drie Fransen gearresteerd die betrokken waren bij grootschalige drugshandel. De politie had het voertuig in de provincie Luxemburg gedurende een halfuur achtergevolgd alvorens de auto onderschept kon worden in Frankrijk. De voortvluchtigen hadden een grote hoeveelheid cocaïne uit de wagen gedumpt, waarvan een groot deel zelfs op de politiewagen was beland. In het voertuig werd nog eens 1.500 gram cannabis, 5.200 euro en een geladen revolver aangetroffen. In de provincie Luik werd die dag een Nederlander onderschept die in het bezit was van heroïne.

Een dag later controleerde de lokale politie in Antwerpen een Nederlands voertuig waarin twee grote zakken met 2.223,7 gram cannabis onder de motorkap werden gevonden. Ten slotte werden diezelfde dag op de E17 onder meer “low cost”-bussen gecontroleerd die op weg waren naar Frankrijk. De federale wegpolitie van West-Vlaanderen kon daar verschillende passagiers betrappen met kleine hoeveelheden marihuana.