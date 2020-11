‘La Belgique, c’est chic’: België beloofde land voor Franse voetballers

In geen enkele niet-Franse competitie spelen meer Franse voetballers dan in de Jupiler Pro League: 53 om precies te zijn. Dat berekende onderzoeksbureau CIES. Ook in 1B zijn de Fransen, met 31 exemplaren, goed vertegenwoordigd.

47 in de Premier League, 36 in de Bundesliga, 35 in de Serie A en 30 in La Liga. Nergens voetballen er meer Fransen dan in de Jupiler Pro League. Xavier Mercier, Adrien Trebel en Jean Butez zijn maar drie van de 53 zuiderburen in onze competitie.

De cijfers voor de Jupiler Pro League. Foto: CIES

Frankrijk is na België zo het best vertegenwoordigde land in de Belgische hoogste klasse, gevolgd door Kameroen (12), Senegal, Ivoorkust en Ghana (11). Ook in 1B is Frankrijk (31) het best vertegenwoordigde land. Daar staat Senegal (8) op de tweede plaats.

De cijfers voor 1B. Foto: CIES

Veel Fransen wagen dus de stap naar het noorden wagen en eigenlijk doen veel Belgen precies hetzelfde. In de Nederlandse tweede klasse spelen liefst vijftig landgenoten. België is er na Nederland zo veruit het best vertegenwoordigde land, voor Engeland.