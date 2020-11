Kunstencentrum Vooruit kiest voor een nieuwe naam nu SP.A straks ook ‘Vooruit’ zal heten

Gent - Kunstencentrum Vooruit wil eind februari 2021 een nieuwe naam bekendmaken en laat daarmee het geschil met de politieke partij sp.a achter zich. Zo heeft het kunstencentrum maandag zelf gemeld. Sp.a maakte begin september bekend dat ze Vooruit wil gebruiken als naam voor haar nieuwe beweging.

Het kunstencentrum wil vanaf heden tijdelijk met de naam “Voo?uit” verder, om in februari een nieuwe naam bekend te maken. Dat de kunstinstelling en een politieke partij dezelfde naam zouden hebben, is “onwerkbaar”, luidt het in een persbericht. “Het ondergraaft de neutraliteit en onafhankelijkheid van het huis, zorgt voor verwarring bij kunstenaars en publiek en bezwaart de relaties met sponsors, overheden, klanten die de zalen huren en de honderden partners die jaarlijks mee inhoud geven aan ons artistieke programma.”

In september maakte de partij sp.a bekend dat het van naam zou veranderen naar VOORUIT, iets waar het Gentse kunstencentrum zich hevig tegen verzette. De beslissing van sp.a zorgde toen voor hoogspanning tussen de Vlaamse socialistische partij en het kunstencentrum. “Kunstencentrum Voo?uit is geen waardenvrije organisatie, maar wel een partijpolitiek neutrale plek. Dat willen we zo houden. Van bij de start van het kunstencentrum in 1982 was het voor de honderden vrijwilligers en artiesten duidelijk dat de uitbouw van een internationaal kunstenhuis niet kan onder een partijpolitieke naam”, zegt algemeen coördinator Franky Devos.

Bedoeling is om eind februari 2021 de nieuwe naam bekend te maken. De opstelling van de nieuwe naam en de huisstijl op en in het gebouw, en in alle communicatiemiddelen moet tegen eind mei 2021 klaar zijn.

SP.A: “Opportuniteit”

De Vlaamse socialisten, die binnenkort hun naam in “Vooruit” veranderen, begrijpen de keuze van het Gentse kunstencentrum Vooruit om van naam te veranderen en zien er ook een opportuniteit in.

Bij sp.a wijst men erop dat het kunstencentrum steeds op zijn vrijheid en (politieke) onafhankelijkheid heeft gestaan. “Wij respecteren dat uiteraard en begrijpen hun keuze om van naam te veranderen. Het is voor het kunstencentrum ook een uniek moment om samen met zijn breed en divers publiek zijn sterke reputatie opnieuw in de markt te zetten met een nieuwe naam”, luidt het.