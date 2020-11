Nederlandse leerkracht thuis na omstreden schrijfopdracht over islam

Een Nederlandse godsdienstleraar die in een schrijfopdracht leerlingen de vragen “Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?” en “Hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt” stelde, zit na bedreigingen en veel ophef op sociale media thuis. Dat schrijft De Telegraaf.

De docent van het Visser ’t Hooft Lyceum kwam in de problemen toen een screenshot van de vragen uitlekte via sociale media. Een andere vraag die de leerlingen kregen was: “Hoe kunnen we ons beschermen tegen fundamentalisme?”

Directeur Ron Onderwater schrijft in een brief aan de ouders, die in bezit is van De Telegraaf, dat de ophef grote impact heeft op de school. De school heeft inmiddels ’afstand genomen van de opdracht’ waarin leerlingen vragen over de islam moesten beantwoorden.

“Wij betreuren het als mensen zich door deze opdracht gekwetst voelen”, schrijft Onderwater. “We hebben de docent gesproken en hij heeft aangegeven dat dit absoluut niet de bedoeling is geweest. In het vervolgproces zullen we met de docent in gesprek gaan om herhaling te voorkomen.”

Leerlingen, ouders en docenten zijn geschrokken ’van de heftigheid in de berichtgeving op (sociale) media’, schrijft de directeur. In het schrijven vertelt de directeur dat er overleg is geweest met de politie, en dat er – ondanks dat er ’geen acute dreiging’ is – veiligheidsmaatregelen zijn genomen. De school heeft het zekere voor het onzekere genomen; zo is er nog maar één in- en uitgang open.

Op een besloten Instagrampagina kwamen volgens Omroep West doodsbedreigingen binnen aan het adres van de docent. Zo schrijft iemand ’Zo’n leraar moet je na school gewoon neersteken’. De docent zit thuis, al is het niet duidelijk of de godsdienstleraar is geschorst of dat dat is voor zijn eigen veiligheid. De school kon daar nog niet op reageren.

De directeur ging eerder dit weekend al diep door het stof. In een verklaring stelde Onderwater: “Het Visser ’t Hooft Lyceum stelt zich op het standpunt dat geen enkel geloof of levensbeschouwing als geheel mag worden aangesproken op de acties van een kleine groep. Als school nemen wij afstand van enkele vragen in de schrijfopdracht tijdens een les godsdienst van deze week. Wij hebben respect voor elkaar, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid en betreuren het als mensen zich door deze opdracht gekwetst voelen. Dat is zeker niet de bedoeling geweest.”