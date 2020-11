Manchester United hoopt op Paul Pogba tegen Nacer Chadli en Boli Bolingoli

Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjaer hoopt dinsdag in de Champions League tijdens de thuiswedstrijd tegen de Turkse kampioen Basaksehir weer over Paul Pogba te kunnen beschikken. De Franse middenvelder ontbrak zaterdag in het duel op Old Trafford met West Bromwich Albion (1-0). Volgens Solskjaer had Pogba na een drukke periode bij de Franse selectie wat fysieke klachten en kon hij een beetje extra rust wel gebruiken.