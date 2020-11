Ontwerpers van ‘kerstpiemels’ laten van zich horen: “We wilden gewoon een kerstbal op een sokkel uitbeelden”

De ontwerpers van de zogenaamde kerstpiemels in Oudenburg laten voor het eerst van zich horen. Hun creaties die voor kerstsfeer in het straatbeeld moeten zorgen, leidden tot heel wat gefronste wenkbrauwen maar tegelijk ook tot menige glimlach. “We wilden gewoon een kerstbal op een sokkel maken”, luidt het. “Ondertussen spreekt de hele wereld er wel over.”

Toegegeven: we schrijven het met enige zin voor overdrijving, maar toch bijna de hele wereld sprak afgelopen week over de kerstpiemels van Oudenburg. Zelfs een bekende Amerikaanse krant als The New York ...