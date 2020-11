“Vanaf 2 december opnieuw fans in Engelse voetbalstadions”

Mogen de Engelse voetbalfans straks weer naar het stadion om te supporteren voor hun favoriete team? Vanaf 2 december worden de coronaregels in Engeland weer wat losser gelaten en volgens onder meer de BBC staan er ook versoepelingen voor het voetbal op het programma.

De Britse premier Boris Johnson zou in de loop van maandag bekendmaken dat er vanaf 2 december weer beperkt publiek wordt toegelaten bij sportwedstrijden in openlucht. In gebieden die op niveau 1 zitten, zouden maximaal 4.000 fans worden toegelaten en in regio’s op niveau 2 maximaal 2.000 mensen. In gebieden die in niveau 3 zitten, zou er nog geen publiek worden toegelaten.