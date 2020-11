Agent die vuur opende op busje van Mawda: “Als ik wist dat er een kind was, had ik mijn wapen nooit bovengehaald”

De politieagent, die het vuur opende en daarbij de kleuter Mawda doodde bij een politieachtervolging op de E42, is maandagnamiddag op het proces voor de correctionele rechtbank van Bergen verhoord. “Naast politieagent ben ik in de eerste plaats een mens. De dood van dit kleine meisje heeft me verwoest. Ik zal dat beeld altijd meedragen”, verklaarde hij. Het is de eerste keer dat de agent in het openbaar praat sinds het drama.

“Ik had geen enkele informatie gekregen dat er een kind was. Als ik dat had geweten, had ik mijn wapen nooit bovengehaald”, verklaarde hij nog.

De Iraaks-Koerdische kleuter Mawda Shawri stierf in de nacht van 16 mei 2018 door een politiekogel in een achtervolging op de snelweg nabij Bergen, in het kader van Operatie Medusa. Maandag staat de betrokken politieagent in het proces in Bergen terecht voor onvrijwillige doodslag, maar de familie van Mawda stuurt aan op een herkwalificatie naar moord.