Zieke vrouw komt met de schrik vrij als wagen gevel doorboort en tegen haar bed rijdt: “Ze lijdt al jarenlang aan kanker, en nu overkomt haar dit”

Heuvelland - Een 60-jarige vrouw beleefde maandag de schrik van haar leven toen een auto plots de voorgevel doorboorde en zo tegen haar ziekenhuisbed belandde. De vrouw werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. “Ze lijdt al jarenlang aan kanker, en nu overkomt haar dit”, zegt haar verbouwereerde man.

Een wagen reed maandag even voor 15 uur tegen een rijwoning aan de Dikkebusstraat, in de bebouwde kom van de Heuvellandse deelgemeente Loker. Carine (60), de vrouw van Franky Legrand (65), lag op dat moment in haar ziekenhuisbed, aan de voorkant van het huis. (Lees verder onder de foto)

Het ziekenbed van de vrouw werd door de klap even weggeblazen. Foto: Thijs Pattyn

“De auto reed een groot gat in de gevel onder het raam”, vertelt haar man. “Door de klap werden het bed en ikzelf een beetje weggeblazen. Ik had mijn vrouw net eten gegeven. Ze lijdt al jarenlang aan kanker, en nu overkomt haar dit.”

Bestuurder werd vermoedelijk onwel

De 79-jarige bestuurder uit Heuvelland kwam vanuit de Douanestraat maar reed ter hoogte van brasserie Den Heksestoel rechtdoor in plaats van de bocht te volgen naar de Dikkebusstraat. De wagen raakte eerst een boompje en kwam dan tegen de woning tot stilstand. Vermoedelijk werd de bestuurder onwel. (Lees verder onder de video)

Auto rijdt tegen huis in Loker - video: Thijs Pattyn. Video: Het Nieuwsblad

Bij aankomst van de hulpdiensten was de bestuurder al uit het voertuig. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Ook Carine werd afgevoerd voor een controle. “Ik hoor dat ze in shock is, maar dat ze het goed stelt”, vertelde haar zoon even na het ongeval. (Lees verder onder de foto)

De brandweer maakte het gat onder het raam winddicht met houten platen. Foto: Thijs Pattyn

Gemeenteraadslid Bart Vanacker (Gemeentebelangen) uit Loker kwam ter plaatse om zijn dorpsgenoten bij te staan. De gemeente stelde een noodwoning ter beschikking voor bewoner Franky, maar die wou in zijn huis blijven.

De brandweer van de zone Westhoek ruimde de brokstukken op en maakte het gat onder het raam winddicht met houten platen. “Ik ben blij dat mijn vrouw oké is, dat is het enige wat telt”, zegt Franky. “Hopelijk is ze snel weer thuis.”