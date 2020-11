Huisbaas houdt pistool tegen hoofd van huurder: “Ik voerde toneeltje op”

Boortmeerbeek - Een huisbaas is veroordeeld voor het bedreigen van een huurder op een camping in Boortmeerbeek. Op een bepaald moment hield de verhuurder een alarmpistool tegen het hoofd van het slachtoffer omdat die nog huurgeld moest. “Ik voerde een toneeltje op”, verklaarde de huisbaas achteraf.

Op 3 augustus 2018 kwam het tot een aanvaring tussen een huurder en zijn huisbaas op een camping in Boortmeerbeek. Volgens de verhuurder had het slachtoffer nog een huurachterstal van 1.800 euro. Omdat de beklaagde de achterstallen beu was, kwam hij op het idee de huurder te bedreigen. Onder invloed van alcohol zette de huisbaas de huurder een alarmpistool tegen het hoofd. Naar eigen zeggen voerde hij slechts ‘een toneeltje’ op maar de huurder en diens vriendin zouden danig onder de indruk zijn geweest van het gebeuren.

De politie nam twee alarmpistolen in beslag. Het onderzoek bracht aan het licht dat G.D.B. hulp kreeg van G.J. Voor hun respectievelijke betrokkenheid bij de feiten zijn beide mannen veroordeeld tot respectievelijk twee en een maand cel en 800 euro boete. De twee alarmpistolen werden in beslag genomen.