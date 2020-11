Fans zijn ervan overtuigd dat Madonna onder het mes ging

Madonna deelde een foto van een wonde en verband ter hoogte van haar dijbeen, waardoor haar fans ervan overtuigd zijn dat de zangeres onder mes ging om een nieuwe heup te krijgen. De Amerikaanse zangeres kampte eerder al met blessures.

Met als bijschrift “Overlever” onder haar foto’s op Instagram deed Madonna haar fans enkele dagen geleden al denken dat ze een operatie onderging. Helemaal uit de lucht gegrepen zou die heupoperatie ook niet zijn. The Queen of Pop klaagde tijdens haar internationale tour “Madame X” vorig jaar al over een intense pijn in haar knie en heup. Ze worstelde al een tijdje met blessures en had daarom ook veertien concerten afgezegd.