Trump schenkt kalkoenen gratie en een peperdure hotelkamer

Het is een traditie dat de president van de Verenigde Staten vlak voor Thanksgiving gratie verleent aan twee kalkoenen. Trump, sinds zijn niet-herverkiezing amper in het openbaar verschenen, heeft de twee gelukzakken die aan de oven ontsnappen gisteren voorgesteld: Corn en Cob, allebei bijna 20 kilogram zwaar. Het is ook de gewoonte dat de twee kalkoenen eens flink verwend worden om boete te doen voor de tienduizenden lotgenoten die wel geslacht worden. Trump boekte dan ook een peperdure hotelsuite in het Willard Intercontinental in Washington, waar het duo naar hartenlust vrij kan rondlopen en rijkelijk voorzien wordt van lekkernijen. Een nacht in een suite van het poepsjieke hotel kost minimum 738 euro. (tg)