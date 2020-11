Fitte Emmanuel Dennis niet in selectie van Club Brugge voor wedstrijd tegen Dortmund: “Hij heeft enkele regels niet gevolgd”

Verrassing bij Club Brugge: Emmanuel Dennis zit niet in de selectie voor de partij tegen Dortmund. De Nigeriaan is disciplinair geschorst. “Hij heeft enkele regels van de club niet gevolgd”, aldus Clement.

Dennis in de Champions League: het was de laatste weken een vertrouwd beeld bij Club Brugge. Tijdens competitiematchen kwam de Nigeriaan soms zelfs niet aan minuten, op het kampioenenbal mocht Dennis àltijd starten. Hij scoorde zelfs in Zenit. Maar dinsdagavond zit hij in het Signal Iduna Park zelfs niet op de bank. Dennis is namelijk disciplinair geschorst. “Hij is fit, maar tegen Dortmund zit hij niet in de selectie”, verraste Philippe Clement tijdens de digitale persbabbel.

“Dennis heeft enkele regels van de club overtreden. Dat is de enige reden. Verder ga ik niet over zijn situatie uitweiden.” De details over zijn gedrag zijn mogelijk pas na het vertrek met de bus maandagochtend uitgelekt, want Dennis zat zondagavond gewoon nog in de kern die Club Brugge communiceerde. Maandag voerde Club hem nog op via de sociale mediakanalen. “Ik focus mij enkel op de spelers die er wél zijn, net als bij blessures en COVID-gevallen. Daarom zeg ik niets over Dennis”, herhaalde Clement nog eens halsstarrig.

Foto: Photo News

De Nigeriaan maakt zich zo nog meer onmogelijk in Brugge. Zijn allures zorgen al langer voor ergernis bij blauw-zwart, waar hij de laatste maanden erg wisselvallig presteert. Tegen Dortmund kiest Clement dus voor andere namen. Met Dennis of niet: Clement weet alvast dat zijn ploeg een loodzware partij tegemoet gaat. “Op dit moment zijn er maar enkele ploegen in Europa beter dan Dortmund. Dat zag je ook tegen Bayern: het verschil in die wedstrijd was érg klein”, aldus Clement. Maar in vergelijking tot twee jaar geleden - toen Club onder Leko ging gelijkspelen in Dortmund - wil de Brugse coach geen muur optrekken. “Als je alleen gaat verdedigen, heb je meer kans om te verliezen”, zegt Clement. “

We gaan zelf proberen aanvallen en ons spel te spelen. Dat is de enige kans om iets te halen. Dortmund is een hecht team. Je hebt Haaland, maar ook Reus, Sancho en Reyna lopen daar nog rond. Maar wij kunnen dat counteren met ervaring die we opgedaan hebben tegen andere Europese grootmachten zoals Real Madrid en PSG.”

Wil Club een mondje meepraten in groep F, dan raapt het best wel iets in Dortmund. Maar Clement laat zich niet gek maken: hij wil vooralsnog geen concrete ambitie uitspreken voor zijn ploeg voor de lopende Champions League-campagne. “Rekenen is niets voor mij. Ik steek daar geen energie in. Er moeten nog drie matchen gespeeld worden, en dan heb je nog al die andere onderlinge duels. Pas op de laatste speeldag zullen we weten waar we aan toe zijn.”.