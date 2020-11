Bittere oorlog door rode diepzeegarnaal: Libische krijgsheer heeft lot van 18 Siciliaanse vissers in handen

Tussen Italië en Libië wordt een bittere oorlog uitgevochten om de rode diepzeegarnaal, een delicatesse. Vroeger draaide de strijd om geld, nu gaat het om politiek. In september werden 18 Siciliaanse vissers ontvoerd door het Libische rebellenleger. Dat eist een gevangenenruil: de vissers in ruil voor vier voormalige voetballers, veroordeeld voor moord en mensensmokkel. De vissers zijn het slachtoffer van de wraak van generaal Khalifa Haftar, die de regering in Rome voor schut wil zetten.