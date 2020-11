Nederlands politicus Thierry Baudet stapt op als lijsttrekker

Thierry Baudet, de leider van de rechts-populistische partij Forum voor Democratie (FvD), is niet langer lijsttrekker voor de partij voor de Nederlandse Tweede Kamer-verkiezingen van volgend jaar. Dat kondigt hij zelf aan in een filmpje op Twitter, schrijft De Telegraaf.

“Ik zie af van mijn plek op de kieslijst, ik stel mijn positie ter beschikking. Uiteraard zal ik in de Kamer blijven, ik ben gekozen. Ik zal betrokken blijven en de partij blijven steunen. En ik zou graag als lijstduwer op de kieslijst komen.”

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de afgelopen dagen geeft partijleider @thierrybaudet het volgende statement ?? #GeenTrialByMedia pic.twitter.com/Qu9Jy1hkR7 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) November 23, 2020

Aanleiding voor zijn opstap is de scheuring in de partij over nazi-sympathieën in de jongerentak van Forum voor Democratie. Een groot aantal partijprominenten en volksvertegenwoordigers vindt dat Baudet die crisis niet hard genoeg de kop in drukt en heeft geen vertrouwen in het onderzoek. Zij hebben hun ongenoegen openlijk geuit. Baudet wil niet bij voorbaat zijn steun opgeven aan de leider van de jongerentak Freek Jansen, een zielsverwant van Baudet.

Met de stap hoopt Baudet de crisis te bezweren. „Bij deze is hopelijk definitief al deze nonsens gestopt.”