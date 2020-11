Michael Verschueren koopt aandelen van Alexandre Van Damme en Jo Van Biesbroeck over bij Anderlecht

De minderheidsaandeelhouders van Anderlecht reorganiseren. Ze hebben 26 procent van de aandelen en Michael Verschueren, de gewezen sportief directeur van de club, koopt de aandelen van gewezen CEO Jo Van Biesbroeck en van Alexandre Van Damme, de grote baas van AB InBev en beschouwd als de rijkste man van België.

Van Damme was jarenlang aandeelhouder, maar woont in Zwitserland en heeft geen binding met het huidige bestuur van Anderlecht. Hij verlaat definitief de club. Op deze manier verwerft Michael Verschueren 11 procent van de aandelen waardoor hij meer kan wegen op de raad van bestuur. Zo kan hij een grotere inbreng hebben in de herstructurering van de club die nodig is om uit het woelige financiële woelwater te geraken.

Er is evenwel nog altijd geen akkoord over de kapitaalsverhoging tussen meerderheidsaandeelhouder Marc Coucke en de minderheidsaandeelhouders Michael Verschueren, Etienne Davignon, Johan Beerlandt (Besix) en de dochters van Roger Vanden Stock, die allemaal samen 26 procent van de aandelen bezitten. Met minder mensen rond de tafel is er mogelijk wel makkelijker een oplossing te vinden.