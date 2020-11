Clinton Mata: “Of Haaland sneller is dan ik? Dat zullen we morgen zien”

Dinsdagavond is Clinton Mata een van de verdedigers die de levensgevaarlijke Erling Haaland in het oog moeten houden. Ook de Belgische Angolees zag dat Haaland vier keer raak trof tegen Hertha Berlijn. “Iedereen las het wel in de kranten. Het is een hele grote speler. Maar we zullen hem collectief moeten opvangen, zoals we dat met elke ploeg doen. We mogen hem vooral niet in de diepte laten spurten”, aldus Mata.

Een journalist wou weten wie sneller is: hij of de jonge Noor. “Dat zullen we pas dinsdagavond zien, als we eens tegen elkaar moeten lopen”, lacht Mata. “We zijn vooral gefocust op onze wedstrijd: dat is het belangrijkste.”

Mata beseft dat het stilaan money time wordt in groep F. “Het resultaat in Dortmund wordt belangrijk. Als we iets halen, kunnen we nog steeds die tweede plaats proberen pakken”, zegt de verdediger. We gaan gewoon het uiterste geven. En waarom zouden we niet kunnen winnen?” Dat er straks geen Gelbe Wand staat - de beruchte spionkop van Dortmund - speelt alvast in het voordeel van blauw-zwart. “Hun fans hebben altijd een grote impact op de wedstrijd. Maar morgen is het stadion helemaal leeg. Hopelijk kunnen wij iets speciaals doen.”