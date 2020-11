Zo vieren topchefs dezer dagen een culinaire prijs: vuistje, glas champagne en braaf naar huis

Normaal is de lancering van de Gault&Millau een groot culinair feest. Met de strafste chefs van het land, veel champagne en lekker eten. Dit jaar niets van dat. De gids werd via een online evenement voorgesteld dat chefs thuis of in de zaak volgden voor de laptop. Zo ook in de vroegere Hertog Jan waar de titel van beste brasserie voor hun Bar Bulot gevierd werd met mondmasker in plaats van amuse bouche.