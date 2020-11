ETA-verdachte die in België verbleef uitgeleverd aan Spanje

Maria Natividad Jauregui Espina is aangekomen in Madrid. Foto: AFP

Een voormalig lid van de Baskische afscheidingsbeweging ETA, die wordt verdacht van de moord op een Spaanse legerkolonel in 1981, is zondag door België uitgeleverd aan Spanje. De vrouw verbleef sinds 2003 in ons land.

Volgens een mededeling van de Spaanse politie is Maria Natividad Jauregui Espina intussen aangekomen in Spanje, geëscorteerd door Spaanse agenten.

De vrouw verbleef sinds 2003 in ons land. Ze woonde in Gent, en werkte er als kok. In 2013 werd ze in Gent opgepakt, op basis van een Europees aanhoudingsbevel dat Spanje in 2004 tegen haar had uitgeschreven. Het Spaanse gerecht wou haar onder meer vervolgen voor de moord op luitenant-kolonel Ramón Romeo, die in 1981 in Bilbao gedood werd door een commando dat deel uitgemaakt zou hebben van de Baskische afscheidingsbeweging ETA.

Jauregui Espina zou volgens de Spaanse autoriteiten minstens vanaf 1978 lid geweest zijn van de ETA en behoord hebben tot het ‘Vizcaya-commando’, dat verantwoordelijk wordt geacht voor de dood van Ramón Romeo.

Het Hof van Cassatie besliste dinsdag dat de vrouw moet overgeleverd worden aan Spanje. De voorbije jaren werd tot twee keer toe de overlevering geweigerd door de kamer van inbeschuldigingstelling.