Vuistje geven: geen hoogrisicocontact, maar toch afgeraden

Een vuistje geven bij wijze van begroeting wordt niet beschouwd als een hoogrisicocontact. Dat geeft de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ) als advies aan de contactspeurders van de CLB’s. De CLB’s brengen in kaart in welke mate leerlingen en leerkrachten contact hadden met besmette personen op school.

“Jongeren weten wel dat ze geen hand mogen geven, maar soms geven ze een vuistje als alternatief”, zegt Anouk Vanlander van de VWVJ. “We kregen de vraag van de contacttracers wat ze daarmee moeten doen. Samen met Sciensano en het Agentschap Zorg en Gezondheid geven we nu het advies om dat niet als een hoog risico te beschouwen. Daarvoor is het contact tussen de handen te vluchtig.”

Dat betekent niet dat we nu allemaal vuistjes moeten geven. “We moeten fysiek contact uiteraard vermijden”, zegt Vanlander. “Dit gaat louter om een pragmatisch advies voor de experts. Het is veel beter om te zwaaien of bijvoorbeeld de hand op het hart te leggen.” Of gebruik desnoods de ‘voetkus’ of ellebooggroet, waarbij geen contact is via de handen of het gezicht.