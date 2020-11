Engie verhoogt druk op regering: “Dit jaar nog beslissing nodig”

De federale regering moet nog dit jaar een beslissing nemen over een mogelijke levensduurverlenging van twee reactoren in de kerncentrales van Doel en Tihange. Dat heeft nu ook de voorzitter van het Franse energieconcern Engie, Jean-Pierre Clamadieu, maandag gezegd. Engie is het moederbedrijf van het Belgische Electrabel, dat de kerncentrales in ons land uitbaat. Vorige week deed Electrabel al een gelijkaardige oproep.

Het regeerakkoord van de regering-De Croo bevestigt een kernuitstap in 2025. De meerderheidspartijen voorzien wel in een evaluatie in november 2021. Als die zou aantonen dat er zich problemen dreigen te stellen met de bevoorradingszekerheid of de elektriciteitsprijs, dan kan beslist worden om twee van de zeven reactoren - Tihange 3 en Doel 4 - langer open te houden.

Maar Engie heeft veel sneller een beslissing over een mogelijke levensduurverlenging nodig, benadrukte Jean-Pierre Clamadieu maandag. “We hebben tegen het einde van het jaar een beslissing nodig als men de reactoren wil verlengen na 2025. De bal ligt momenteel in het kamp van de Belgische regering, maar men zal tegen het einde van dit jaar of begin volgend jaar een beslissing moeten nemen.”

Nog een jaar wachten om de knoop door te hakken, zoals de regering voorstelt, is niet mogelijk. “De levensduur verlengen van die reactoren is een zeer grote investering. We hebben het over 500 miljoen tot 1 miljard euro”, aldus Clamadieu. “Dit zijn beslissingen die zeer vroeg genomen moeten worden: er moet brandstof worden besteld, er is bepaalde apparatuur die erg complex is om te maken en er zijn ook complexe reglementaire procedures.”