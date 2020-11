Burnley wint met kleinste verschil van Crystal Palace, met Michy Batshuayi en Christian Benteke op het veld

Burnley heeft maandag op de negende speeldag van de Premier League zijn eerste overwinning behaald. Het team van coach Sean Dyche versloeg Crystal Palace, met Michy Batshuayi als basisspeler en Christian Benteke als invaller, met 1-0.

De Nieuw-Zeelander Chris Wood maakte al na acht minuten het enige doelpunt van de wedstrijd. Hij schoot de bal in de linkerhoek voorbij Palace-doelman Guaita. De bezoekers hadden niet meteen een reactie in huis, maar kregen na rust wel enkele kansen. Michy Batshuayi kon op het uur niet afwerken. Hij kon zijn goede prestatie, en twee goals, met de Rode Duivels in de oefeninterland tegen Zwitserland geen vervolg geven in clubverband. Christian Benteke, die een kwartier voor tijd inviel, kreeg in de slotminuut van de reguliere speeltijd een dot van een kans. Beide spitsen scoorden dit seizoen nog niet voor Crystal Palace.

Burnley klimt door de overwinning naar de zeventiende plaats met vijf punten. Het staat zo net boven de degradatiestreep. Crystal Palace zakt naar de tiende plaats met dertien punten.