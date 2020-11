Engelse voetbalbond wil testen met extra wissel bij vermoedelijke hersenschudding

De Engelse voetbalbond FA wil zo snel mogelijk gaan testen met het toestaan van een extra wissel indien het vermoeden bestaat dat een speler een hersenschudding heeft opgelopen. De proef zal bij duels in de FA Cup, zowel voor de mannen als vrouwen, worden uitgevoerd. “Het welzijn van voetballers is van het grootste belang en wij denken dat dit een belangrijke stap is om spelers, clubs en medische teams te helpen bij het opsporen en behandelen van hoofdletsel tijdens een wedstrijd”, liet een woordvoerder van de FA weten.

Deskundigen dringen al geruime tijd aan op maatregelen in het voetbal op het gebied van hoofdblessures. Vaak worden aangeslagen spelers bij hoofdletsel weer opgelapt waarna ze de wedstrijd toch vervolgen. Na afloop wordt soms alsnog een lichte of zware hersenschudding geconstateerd.

Volgens de huidige regels kan de scheidsrechter bij mogelijk hoofdletsel de wedstrijd maximaal drie minuten stilleggen om de geblesseerde speler door zijn arts te laten onderzoeken. Alleen bij bevestiging van de arts dat de speler fit genoeg is om verder te spelen, mag hij blijven staan.

Gevaar voor hersenletsel

Een tweede hersenschudding in korte tijd kan echter leiden tot ernstig hersenletsel. Daarom vragen specialisten om een aanpassing van de spelregels, waardoor een duizelige speler meteen kan worden vervangen, uit voorzorg, zonder dat het ten koste gaat van het aantal wisselmogelijkheden van de coach.

Het adviespanel van de internationale spelregelcommissie IFAB toonde zich maandag tijdens een digitale bijeenkomst een groot voorstander van de extra wissel bij het vermoeden van enig hoofdletsel. Het voorstel hiertoe zal op 16 december tijdens een reguliere vergadering van de IFAB ter goedkeuring worden aangeboden. Daarna buigt ook de algemene jaarvergadering in maart 2021 zich nog over deze nieuwe bepaling. De FA wil nu echter al zo snel mogelijk de beoogde regelwijziging gaan uitproberen in de praktijk.

