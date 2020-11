Nooit te oud om te scheiden: net als Albert en ‘de bomma’ uit ‘Familie’ kiezen senioren vaker om uiteen te gaan

Albert wil scheiden van zijn Anna, ook al zijn ze beiden negentigers. Deze plottwist in ‘Familie’ mag dan uitzonderlijk zijn, Albert en Anna zijn niet de enigen die op latere leeftijd de stap zetten. Het aantal scheidingen bij senioren neemt de laatste jaren zelfs toe. “Grootouders zien het gebeuren bij hun kinderen of kleinkinderen en zien dat er naast de pijn en het afzien ook voordelen zijn.”

