Agent die Mawda neerschoot, getuigt in rechtszaal: “Ik ben kapot. Ik heb ook kinderen”

De agent die de dood van de tweejarige Mawda veroorzaakte, houdt vol dat het om een tragisch ongeval gaat. “Als ik geweten had dat er kinderen in de wagen zaten, had ik zelfs nooit mijn wapen uit de holster genomen.” De advocaten van Mawda’s ouders willen hem veroordeeld zien voor doodslag en zijn niet te spreken over de doofpot die de politie volgens hen probeerde te organiseren.