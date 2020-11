Wetenschappers vragen vogelbekdier te beschermen nu populatie sterk afneemt

De Australische populatie vogelbekdieren is de voorbije dertig jaar zo sterk gedaald dat wetenschappers oproepen om de iconische zoogdieren met eendenbek op de lijst met bedreigde diersoorten te plaatsen.

Onderzoekers van de Universiteit van New South Wales (UNSW) gaven hun advies aan de regering van de staat New South Wales maandag. Ze deden dat op basis van een rapport over het risico op uitsterven van de diersoort.

Het rapport concludeerde dat de habitat van het waterdier met beverstaart in het oosten van Australië met 22 procent is afgenomen in de voorbije 30 jaar. De onderzoekers schatten dat de populaties met meer dan de helft zijn gekrompen als gevolg van landontginning, debietbeheer van rivieren en extreme droogte. Ook het toenemende aantal bosbranden zou bijgedragen hebben.

“Het vogelbekdier blijft bedreigingen ondervinden op zijn terrein. Onduurzame waterextractie en landontginning zullen blijven druk zetten op de ecosystemen in zoet water en voor toekomstige afnames van de populatie zorgen”, zegt auteur Gilad Bino.

De diersoort geldt op dit moment als “bijna bedreigd” volgens de Internationale Unie voor Natuurbescherming. Maar volgens de Australische wet is de soort niet bedreigd. Als het vogelbekdier als bedreigd beschouwd zou worden, zou dat een rem zetten op ontwikkelingen die de diersoort zouden schaden.

“Het zou ook een verhoogde focus betekenen op wat we kunnen doen om de situatie te verbeteren”, zei Richard Kingsford, directeur van het centrum voor ecosysteemwetenschappen van de UNSW. Verschillende andere organisaties, zoals WWF-Australia, sloten zich aan bij het advies.