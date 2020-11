Minister Verlinden: “In openlucht Kerstmis vieren rond een vuurkorf? Dat is denkbaar, ja”

Na ruim 50 dagen als minister van Binnenlandse Zaken stelt Annelies Verlinden (42) vandaag in de Kamer haar beleidsplannen voor. “Een mijlpaal”, vindt ze zelf. De Antwerpse juriste kwam uit het niets de Wetstraat binnengewandeld, maar draait intussen mee alsof ze nooit iets anders deed. Tussendoor wil ze ook perspectief bieden in deze moeilijke coronatijden. “In openlucht Kerstmis vieren met enkele mensen rond een vuurkorf? Dat is denkbaar, ja.”