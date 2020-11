Leven vol drama, maar altijd happy: het tragische einde van ex-Genk-aanvoerder Anele Ngcongca (33)

De voetbalwereld is in shock. In Zuid-Afrika kwam Anele Ngcongca (33) om na een zwaar auto-ongeluk. De gewezen kapitein van Genk werd als passagier uit de wagen geslingerd en was op slag dood. Een tragisch einde van een leven waarin drama en geluk hand in hand gingen. Vorige week stierf ook Anele’s ex-vriendin en hij was al twee broers verloren. Toch bleef de verdediger happy. Hij vertelde graag hoe hij hier de titel pakte en een “rossekop” hielp ontbolsteren.“RIP, my friend”, postte Kevin De Bruyne op Instagram.