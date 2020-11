Frederik Geldhof (44) stopt na carrière van meer dan 20 jaar per direct als scheidsrechter

Frederik Geldhof stopt als scheidsrechter. De 44-jarige West-Vlaming floot al sinds 2005 in de Belgische hoogste klasse. Union-Club NXT in 1B werd zijn laatste wedstrijd.

In totaal was Frederik Geldhof meer dan twintig jaar scheidsrechter. Op 14 augustus 2005 mocht hij zijn debuut maken in de Belgische eerste klasse. Tijdens Lierse-Sint-Truiden deelde hij meteen zeven gele kaarten uit.

Daarna zou Geldhof nog vijftien jaar lang wedstrijden leiden op het hoogste niveau. Dit seizoen floot hij nog drie wedstrijden in 1A: Waasland-Beveren-Standard, Sint-Truiden-KV Oostende en Beerschot-KRC Genk.