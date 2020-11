Dit zijn de vermoedelijke opstellingen voor Dortmund-Club Brugge: De Ketelaere op de linkerflank, Krmencik krijgt kans in Champions League

Bij Dortmund raakte maandag bekend dat Real Madrid-huurling Reinier positief heeft getest corona. Philippe Clement koos er dan weer zelf voor om Emmanuel Dennis buiten de kern te laten. Maar wie speelt er vanavond wél in Dortmund? Dit zijn onze vermoedelijke opstellingen.

Dortmund-trainer Lucien Favre kondigde gisteren aan dat hij gaat roteren om spelers fit te houden. Erling Haaland zal starten, maar mogelijk valt de 16-jarige Youssoufa Moukoko opnieuw in. Marco Reus is net als in de heenmatch een van de spelers die op de bank kan beginnen. Real Madrid-huurling Reinier testte positief op het coronavirus en haakt af.

Vermoedelijke opstelling Dortmund:

Foto: RR

De bank: Hitz, Schulz, Piszczek, Morey, Dahoud, Reus, Brandt, Reyna

Geblesseerd: Zagadou, Delaney, Reinier

Geschorst: niemand

Op 1 kaart van schorsing: niemand

Vermoedelijke opstelling Club Brugge:

Foto: RR

De bank: Horvath, Mechele, De Cuyper, Fuakala, Balanta, Schrijvers, Okereke, Badji

Geblesseerd: Mitrovic, Ricca, Sobol

Geschorst: niemand

Op 1 kaart van schorsing: Rits

Foto: REUTERS

Hoe Haaland opvangen?

Philippe Clement bevestigde dat hij een strategie heeft om Haaland op te vangen. “We hebben altijd een plan, maar niet vergeten dat Dortmund ook Reus, Brand, Sancho en Reyna heeft. En ook de andere opkomende spelers kunnen gevaarlijk zijn. Het is geen team dat afhangt van één ster, het gevaar komt van alle kanten. Ik reken Dortmund tot de top tien van de beste ploegen van Europa.”

Verdediger Clinton Mata beseft dat Club geen fouten mag maken in het Signal Iduna Park. “Als je Haaland ook maar de minste ruimte geeft, ben je hem kwijt. Hij is ongelofelijk snel. Of hij sneller is dan ik, dat zullen we morgen (vanavond, nvdr.) zien.”

Club Brugge-verdediger Eduard Sobol raakte eerder al besmet met het coronavirus en mist het duel tegen Dortmund. Charles De Ketelaere is zijn logische vervanger op de linkerflank.