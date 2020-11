Dendoncker en Wolverhampton kunnen in eigen huis niet winnen van Southampton

De Wolverhampton Wanderers zijn maandagavond op de negende speeldag in de Premier League niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel tegen Southampton. Neto wiste een kwartier voor tijd de openingstreffer van Walcott (58.) uit. Leander Dendoncker speelde door de blessure van aanvoerder Conor Coady de hele wedstrijd centraal achterin.

Dendoncker kwam tijdens de voorbije interlandperiode twee maal in actie voor de Rode Duivels. In het oefenduel tegen Zwitserland (2-1) moest hij tijdens de rust vervangen worden na een tik op de knie. Een week later bleek hij hersteld om opnieuw te starten in het Nations League-duel tegen Denemarken (4-2). Ditmaal speelde hij de hele wedstrijd.

Wolverhampton staat na negen speeldagen negende in de Premier League, met veertien punten. Southampton telt drie puntjes meer en is knap vijfde.