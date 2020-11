China schiet raket de ruimte in om maansteen te gaan halen

China heeft een onbemand ruimteschip naar de maan gelanceerd. Na de landing zal het steenpuin verzamelen op de maan. Het is voor het eerst in veertig jaar dat zoiets nog eens gebeurt.

De raket vertrok maandagavond van de lanceerbasisis in Wenchang op het Zuid-Chinese eiland Hainan. Bij de missie zal, na een maanlanding, voor het eerst in meer dan vier decennia ook weer maansteen naar de aarde gebracht worden.

De Lange Mars 5-draagraket moet het onbemande ruimteschip Chang’e 5 naar de maan brengen. Het is nog maar de tweede missie van de Lange Mars 5.

Het Chinese ruimtetuig. Foto: REUTERS

De Chang’e 5 moet eind november op de maan landen, stalen verzamelen en die begin of midden december naar onze planeet brengen. De sonde zal daarbij tot twee meter diep boren. Bedoeling is meer te leren over de geschiedenis van de maan.

Maanstalen

Change’e 5 bestaat uit vier modules: een orbiter met de terugkeercapsule en een lander met een opstijgtrap. Het is de eerste keer dat een land probeert maanstalen mee te brengen sinds de succesvolle onbemande Sovjet-Russische sonde Loena 24 in 1976.

Vorig jaar nog heeft Peking de Chang’e 4 naar de maan gelanceerd, om het allereerste ruimtetuig te worden om te landen op de achterzijde van het hemellichaam, “The dark side of the moon”.