Mede-initiatiefnemer ‘Ice Bucket Challenge’ Patrick Quinn overleden op 37-jarige leeftijd

Patrick Quinn, wiens persoonlijke strijd met ALS heeft bijgedragen aan de Ice Bucket Challenge, is zondag op 37-jarige leeftijd overleden. Dat maakten zijn supporters bekend op Facebook en wordt bevestigd door de ALS Association. Quinn kreeg zeven jaar geleden te horen dat hij amyotrofe laterale sclerose (ALS) had.

‘Het is met grote droefheid dat we het overlijden van Patrick moeten delen’, aldus Quinns supporters op Facebook. ‘We zullen hem altijd herinneren vanwege zijn inspiratie en moed in zijn onvermoeibare strijd tegen ALS.’ De Amerikaanse organisatie ALS Association bedankte Quinn voor zijn bijdrage aan het gevecht tegen de spierziekte. In 2014 was Quinn een van de mensen achter de ‘Ice Bucket Challenge’. Die campagne had als doel geld in te zamelen voor ALS-onderzoek en informatie over de ziekte te verspreiden.

(1/4) We are deeply saddened to share that Pat Quinn, co-founder of the ALS Ice Bucket Challenge passed away at the age of 37. Pat was diagnosed with ALS in 2013 and went on to help popularize the greatest social media campaign in history. pic.twitter.com/c5PiZHRZbE — The ALS Association (@alsassociation) November 22, 2020

De ‘Ice Bucket Challenge’, die viraal ging op sociale media, was even simpel als geniaal. Duizenden mensen goten een emmer ijskoud water over het hoofd en postten de beelden ervan op sociale media. Wie dat deed, mocht iemand anders uitdagen. Had je er geen zin in, dan moest je geld doneren. De campagne bracht meer dan 220 miljoen dollar op voor onderzoek naar ALS.

In 2016 werden twee nieuwe genen ontdekt die het risico op ALS kunnen vergroten. Deze wetenschappelijke doorbraak was volgens de ALS Liga zonder donaties van de Ice Bucket Challenge niet mogelijk geweest.

In 2014 werd Quin, samen met mede-ALS-activist Pete Frates, door het Amerikaanse magazine Time genomineerd tot ‘Persoon van het jaar’. Voormalig baseballspeler Frates stierf vorig jaar op 34-jarige leeftijd, eveneens zeven jaar na zijn diagnose.