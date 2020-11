Ondanks druk van Trump: Michigan certificeert overwinning Biden

De Amerikaanse staat Michigan heeft maandag de verkiezingsoverwinning van de Democraat Joe Biden officieel gecertificeerd. De beslissing geldt als een nieuwe nederlaag voor president Donald Trump, die zijn verlies bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen nog niet heeft erkend.

De twee Democraten van de kiescommissie en één van de twee Republikeinse leden stemden voor een bevestiging van de kiesresultaten, de andere Republikein onthield zich.

Biden heeft in Michigan met meer dan 150.000 stemmen voorsprong gewonnen. Normaal is de certificering van de stemmen een routineklus, maar het kamp-Trump oefende de voorbije dagen druk uit op de Republikeinen in Michigan, in de hoop het proces te vertragen.

Uitgenodigd op Witte Huis

Trump had vrijdag alle Republikeinse parlementsleden uit Michigan uitgenodigd op het Witte Huis, naar verluidt in de hoop de wetgevers zo onder druk zetten dat ze de verkiezingsresultaten in de noordelijke staat ongeldig verklaren en de zestien kiesmannen aan hem toewijzen. Zonder succes: die Republikeinse meerderheid liet achteraf weten geen informatie te hebben “die de uitkomst van de verkiezingen in Michigan zou veranderen”. “We zullen de wet en het normale proces volgen, net zoals we tijdens deze verkiezingen hebben gezegd”, verklaarden de twee hoogste Republikeinse leiders van de staat in The New York Times. “De kandidaten die de meeste stemmen winnen, winnen verkiezingen en de verkiezingsstemmen van Michigan.”

Eerder had Trump in Wayne County, het kiesdistrict van Michigan waar Detroit onder valt, een rechtszaak aangespannen en vervolgens laten vallen, omdat de twee Republikeinen in de vierkoppige lokale kiescommissie toch het certificeren van het resultaat zouden blokkeren. Trump had met die commissieleden gebeld – wat de verantwoordelijke van de verkiezingen in Michigan een ongepaste poging tot beïnvloeding noemde – nadat ze eerst het resultaat geblokkeerd maar dan toch goedgekeurd hadden. Hij kon hen kennelijk overtuigen: ze lieten weten hun goedkeuring te willen intrekken. Volgens de verkiezingsverantwoordelijke was dat echter niet meer mogelijk.