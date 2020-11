Franse politie ontmantelt tentenkamp in Parijs hardhandig

De Franse politie heeft maandagavond in het centrum van Parijs een migrantenkamp ontruimd. Daarbij werd traangas ingezet.

Het kamp op de Place de la Republique werd maandag opgezet, nadat vorige week al een groot tentenkamp van migranten in Parijs was ontruimd. Met het nieuwe kamp in het centrum van de Franse hoofdstad wilden verscheidene hulporganisaties het gebrek aan opvangplaatsen aan de kaak stellen. Maar de politie ontmantelde het kamp al snel, met harde hand.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft in een reactie gezegd de beelden die circuleren van de ontruiming stuitend te vinden. De minister heeft een rapport gevraagd aan de politie.

Enkele journalisten en activisten klagen via sociale media aan dat ook zij met politiegeweld te maken kregen tijdens wat een vreedzame actie moest zijn.

IL Y EN RAS-LE BOL ! Bavure de trop. @RemyBuisine qui venait de se faire contrôler, est coincé dans un coin, tapé et menacé par ce même groupe de policier ! #libertedelapresse #ViolencesPolicieres pic.twitter.com/VLMYASfoWj — Nicolas Mayart (@Nicomay) November 23, 2020

Les gendarmes interviennent au milieu du camp, la tension monte sur la place de la République.



« Ne marchez pas sur les tentes. » pic.twitter.com/hz6vRQAdyB — Remy Buisine (@RemyBuisine) November 23, 2020

Des policiers sortent directement des réfugiés en train de se reposer dans les tentes. #Republique pic.twitter.com/9lAELHi1fL — Remy Buisine (@RemyBuisine) November 23, 2020

PARIS - Face à face très tendu. Tensions toujours en cours à #Republique. pic.twitter.com/URRuRWO5ml — Clément Lanot (@ClementLanot) November 23, 2020

Foto: AFP