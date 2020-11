Meer opklaringen na ochtendgrijs

Dinsdag start met opklaringen aan de noordflank van de Ardennen en over het noordoosten. Elders is er sprake van ochtendgrijs. In de namiddag breiden de opklaringen zich uit naar het noorden richting Vlaanderen. Over het zuidoosten kan de bewolking gans de dag hardnekkig blijven. Het blijft droog. De maxima schommelen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 11 graden in Vlaanderen. Dat meldt het KMI.

De weersverwachtingen voor dinsdag. Foto: KMI

Dinsdagnacht blijft het droog met in vele streken hoge wolkenvelden. Over het zuidoosten verwachten we vooral lage wolken die het zicht plaatselijk kunnen beperken. De minima liggen tussen 0 à 1 graad in de Hoge Venen en 6 graden aan de kust.

Woensdag is het droog en gedeeltelijk bewolkt met soms ook brede opklaringen. In de namiddag kan er over het westen meer lage bewolking binnen drijven maar het blijft droog. De maxima schommelen tussen 6 graden op de Ardense hoogten en 10 graden in Vlaanderen.

Donderdag wordt het na het optrekken van het ochtendgrijs gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met kans op wat lichte regen, vooral over Vlaanderen. De maxima schommelen tussen 6 en 10 graden.

Vrijdag wordt het rustig met ochtendnevel en -mist. Later op de dag wordt het meestal droog met opklaringen en wolkenvelden. Over het zuiden kan de bewolking hardnekkig zijn. De maxima schommelen tussen 4 en 8 graden.

Zaterdag blijft het rustig en meestal droog met ochtendnevel en -mist en brede opklaringen overdag. De maxima schommelen tussen 4 en 9 graden met een meestal zwakke noordoostenwind. Ook zondag blijft het rustig met kans op ochtendnevel en -mist. Overdag zijn er nog brede opklaringen. Maxima tussen 3 en 7 graden. Maandag komt er nauwelijks verandering: aanhoudend rustig en meestal droog weer met maxima tussen 2 en 6 graden.