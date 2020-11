Analist Walter Baseggio is streng voor Sambi Lokonga: “Hij mist persoonlijkheid”

Anderlecht krijgt het verwijt dat zijn aanvalsspel te stereotiep is. Op het middenveld mist het iemand die de ploeg op sleeptouw neemt. Zulj kan dat niet en dus wordt er gekeken naar Albert Sambi Lokonga (21). Die is nog jong, maar als hij ooit Duivel wil worden en een toptransfer wil versieren, moet hij minder prima donna worden. “Sambi presteert alleen als er echt een goeie middenvelder naast hem staat.”

