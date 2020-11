Na maanden onderhandelen: sociaal akkoord met zorgsector bereikt

Er is volgens ingewijden een nieuw sociaal akkoord met de Vlaamse zorgsector. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zullen de details van de overeenkomst toelichten op een persconferentie om 10.15 uur.

Nu al is duidelijk dat het zal gaan om een structurele loonsverhoging voor het zorgpersoneel in onder meer de woon-zorgcentra, en andere pogingen om de Vlaamse zorgsector aantrekkelijker te maken, om zo meer handen aan het bed te krijgen. De onderhandelingen met de sociale partners – de vakbonden en koepels onder meer – duurden maandenlang, de Vlaamse regering maakte zich altijd sterk dat er tegen het eind van 2020 een akkoord zou zijn.

De Vlaamse regering en de sociale partners in de welzijns- en zorgsector onderhandelen al enkele maanden over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector en over het verlichten van de werkdruk voor het personeel in de sector. Op federaal niveau werd eerder al beslist om extra te investeren in het zorgpersoneel, onder meer door loonsverhogingen, betere arbeidsvoorwaarden en premies. Op Vlaams niveau drongen de vakbonden aan op een gelijkaardige inspanning van de Vlaamse regering.