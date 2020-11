Andere loper met zelfde initialen krijgt ook haatberichten: “Ik heb hondje Dribbel niet neergestoken, gelieve te stoppen met deze roddel”

Waasmunster - De gemoederen rond de dood van het hondje Dribbel in Waasmunster blijven hoog oplopen. Niet alleen de dader kreeg doodsbedreigingen, ook een andere atleet met dezelfde initialen werd op sociale media bestookt met haatberichten.

“Ik verkreeg al verschillende berichten met de beschuldiging dat ik de jogger zou zijn van AVLO die dat hondje in Waasmunster zou neergestoken hebben. HET GAAT OM EEN 43-JARIGE ULTRALOPER UIT LOKEREN ZELF! en dus NIET over mij. Gelieve dan ook onmiddellijk deze roddel te stoppen. Alvast bedankt voor de medewerking”, schrijft Angelo Vandecasteele op Facebook.

Doodsbedreigingen

In geen tijd deden de volledige naam, het Facebookprofiel en zelfs het gsm-nummer van A.V. de ronde op sociale media, nadat de 43-jarige jogger bekend had dat hij het hondje Dribbel vorige zaterdag doodstak in het Oost-Vlaamse Waasmunster . Onder meer in enkele ‘Ge zijt van als’-groepen op Facebook werden zijn foto’s, volledige naam en andere gegevens gedeeld. Veelal gingen die posts gepaard met de hashtag #samenvoordribbel, heel wat verwensingen en ook doodsbedreigingen.

Natuur en Bosonderzoek - zijn werkgever - werd om zijn ontslag gevraagd. “Kan de bij u werkzame psychopaat en moordenaar zijn baan houden? Hij wordt toch tenminste op straat gesodemietert mag ik hopen. Liefst van de vierde verdieping, hoofd eerst”, schreef een gebruiker op die pagina, waar honderden negatieve berichten achtergelaten werden.

De man diende daarop klacht in voor doodsbedreigingen op sociale media. Het onderzoek loopt, zegt het parket van Oost-Vlaanderen.