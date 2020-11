David Dinkins, gewezen burgemeester van New York, overleden

David Dinkins, de eerste en voorlopig enige Afro-Amerikaanse burgemeester van New York, is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media dinsdag.

De Democratische politicus was van 1990 tot en met 1993 burgemeester van New York. In die periode breidde hij het politiekorps fors uit, in een poging om de gewelddadige criminaliteit in de grootstad aan te pakken. Hij liet ook huizen in The Bronx, Brooklyn en Harlem opknappen en blies Times Square nieuw leven in, zo schrijft de krant New York Times.

Dinkins bleef slechts vier jaar burgemeester van de ‘Big Apple’. Eind 1993 verloor hij de verkiezingsstrijd van de Republikein Rudy Giuliani, de huidige advocaat van uittredend president Donald Trump.